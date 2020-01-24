【新冠肺炎】聶德權：兩日共接回469湖北港人　料未來一周難再有包機 (22:44)

他稱，港府日前接獲通報，湖北仙桃市再有一名港人確診感染新型冠狀病毒，該名9歲女童已康復出院。

首批4班湖北包機詳情：

．兩日共接載469人到港，包括昨日（4日）244人、今日225人；今日的兩班包機分別接載97人和128人到港

．港府原接獲533人登記欲乘包機回港，最終登機者只有469人，較登記總人數少12%，兩日4班包機共有6人未能通過體溫檢測而不能上機，另有兩名陪同者亦因而留在湖北

．首批抵港者中，379人從武漢到港；其餘90人屬滯留湖北其他地區的三類緊急個案，包括14名孕婦和21個有緊急醫療需要的人，而文憑試考生當中除一人未能通過體溫檢測無法上機外，其餘考生均已回港

聶德權稱包括已回港的400多人在內，港府至今接獲逾3900個滯留湖北港人的求助，政府要視乎首批抵港港人的檢疫情況，並考慮內地和香港疫情發展，以及本港檢疫及醫療系統的承受能力，盡快尋求安全、穩妥的方案接回仍滯留湖北的港人。

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