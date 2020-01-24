【新冠肺炎】69歲女病人印度發病　返港後兩度上環中醫求診　曾到銅鑼灣超市士美非路街市 (16:34)

．病人1月31日至2月24日遊印度孟買，全團人有21人

．2月23日在印度發病腹瀉，屬輸入個案

．2月24日乘國泰航班CX694回港

．2月25日到過銅鑼灣一間超市

．2月26日到過士美非路街市、畢打街匯豐銀行

．2月27日到過德輔道中東亞銀行

．2月28日到上環普仁街東華醫院向中醫求醫，當時一度懷疑發燒；3月2日再求診

．3月1日到「My Garden」露天地方參加婚宴，有10圍酒席，病人不適有戴口罩；衛生防護中心已聯絡新娘了解有否密切接觸者

．病人有長期病患，3月2日曾到律敦治醫院抽血，其後到過莊士敦道海皇粥店、威靈頓街2-8號、中銀中心和統一中心

．3月2日晚在家暈倒

．3月3日到貝夫人普通科門診診所求醫

．3月4日，深喉唾液樣本證實對新冠病毒呈陽性反應，入住律敦治醫院治理

張竹君補充，加拿大卑詩省一個曾到香港及印度的人確診染疫，港府會與加拿大當局聯絡，以了解兩宗個案是否相關、包括兩名病人是否曾參與同一旅行團。

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