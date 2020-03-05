觀鳥會定位追蹤鷺鳥　籲加強保育新界西北魚塘 (18:45)

香港觀鳥會獲漁農自然護理署批准，以「定位追蹤裝置」追蹤小白鷺的移動習性，計劃於2017年底展開，研究人員於2018年1月，為15隻小白鷺戴上每個12克重的追蹤器，當中4隻收集到一年或以上數據，留鳥及候鳥各佔一半。

其中兩隻小白鷺分別於2018年3月底及5月初開始遷徙，飛行約3天，途經江西，跨越1000至1200公里抵達安徽省合肥市附近一帶的農地，並非一般估計沿海岸線遷徙，估計最高飛行時速達每小時50公里。 另外兩隻小白鷺則全年留港，夏天時留在后海灣的天然泥灘及魚塘棲息和覓食。到了冬季，4隻小白鷺都會回到新界西北魚塘棲息。

香港觀鳥會高級研究專員彭俊超指出，鷺鳥是重要的濕地生態指標，研究鷺鳥的移動路徑是了解環境變化一個重要的方法，是次研究正好顯示小白鷺有穩定的繁殖和度冬地，而無論是留鳥或候鳥，魚塘都是非常重要的棲息地，部分小白鷺更只會在某些地區如南生圍活躍，意味整個新界西北地區魚塘孕育不同小白鷺群落，提供證據證明應加強保育。

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