牛奶公司薄扶林宿舍申請行車路16年不果　訴諸法庭今勝訴 (15:47)

原告為牛奶有限公司，被告是地政總署，涉案宿舍位於薄扶林地段758段，即近薄扶林村附近。

根據判辭，由於該員工宿舍老化，沒有行車路進出使維修工程難以進行，宿舍於2005年停用，現在更成為破舊（dilapidated）的危樓，牛奶公司須另設圍欄防止外人步近造成危險。同時，由於沒有行車路進出，宿舍亦難以清拆。

由2000年至2016年，牛奶公司多次向政府申請建設行車路進出宿舍，全部申請均遭拒絕，政府在部分申請中甚至無交代拒絕原因。牛奶公司認為，政府拒絕批出行車路，純粹因為政府不想清拆路段上的建築物，然而該路段屬政府土地，政府必然有權進行清拆。

法官在判辭表示，地契中的特別條款指明，政府會（will）提供路徑進出宿舍，而非或會（may）提供，故此判定政府違反該條款。法官續指出，由於政府多年來拒絕批出行車路，導致宿舍及該土地現已無法使用，政府行為造成滅損（derogation）。

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