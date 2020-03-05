【新冠肺炎】69歲確診者住跑馬地樂陶苑　居民稱目擊屋苑凌晨清潔 (13:31)

相關新聞：本港增4確診包括1宗輸入個案 印度返港69歲女子確診

據了解，該名患者住在樂陶苑C座中高層單位。同住C座的黎先生說，昨晚11時已接到管理處人員來電，告知有鄰居染疫，他向記者展示管理處今日凌晨3時向住戶發出的通告，指出已為大廈徹底清潔，並提醒住戶注意個人衛生。

黎先生稱有加強清潔，但說「唔擔心得咁多」。他說，自己曾在馬場活動見過確診馬主周巧兒，表示觀察到對方「很注重個人衛生、有潔癖」，但也不幸染疫。

另一名不願具名的C座女住戶則說，今日凌晨2時見到有身穿保護衣人員清潔，屋苑亦有提供酒精搓手液等，雖然出入大廈的住戶及訪客暫時毋須探熱，但她認為管理處已做足功夫，故不特別擔心。

新冠肺炎 相關報道：

郵輪首批乘客檢疫期屆滿 106人離開駿洋邨 有乘客稱不怕再坐郵輪

何栢良：配呼吸閥N95不過濾呼出空氣 籲市民勿戴

赴湖北包機早上再出發 聶德權：今載超過200港人