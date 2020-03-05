【新冠肺炎】69歲確診者住跑馬地樂陶苑　居民稱目擊屋苑凌晨清潔 (13:31)

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，本港至昨日（4日）累計105宗確診個案，其中一宗新增個案是輸入個案，是一名與丈夫及家傭同住跑馬地樂陶苑維勝閣的69歲女子。本報記者今早（5日）10時許到訪該址，多名住戶均稱不擔心疫症在屋苑爆發，並稱今日凌晨2時目擊有身穿全身保護衣的人員在C座（即患者居住的座數）進行清潔。
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據了解，該名患者住在樂陶苑C座中高層單位。同住C座的黎先生說，昨晚11時已接到管理處人員來電，告知有鄰居染疫，他向記者展示管理處今日凌晨3時向住戶發出的通告，指出已為大廈徹底清潔，並提醒住戶注意個人衛生。
黎先生稱有加強清潔，但說「唔擔心得咁多」。他說，自己曾在馬場活動見過確診馬主周巧兒，表示觀察到對方「很注重個人衛生、有潔癖」，但也不幸染疫。
另一名不願具名的C座女住戶則說，今日凌晨2時見到有身穿保護衣人員清潔，屋苑亦有提供酒精搓手液等，雖然出入大廈的住戶及訪客暫時毋須探熱，但她認為管理處已做足功夫，故不特別擔心。
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