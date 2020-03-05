警搗破偽鈔集團拘10人　檢面值30萬元偽鈔 (13:25)

新界北總區刑事總部警司陳憲鈞表示，警方自去年10月至今年2月，接獲17宗接收到懷疑偽鈔的報案，涉及損失達10萬元。案件主要在屯門、元朗、上水及紅磡區發生，經調查後相信為同一集團所為。

昨日早上，探員追蹤至屯門搗破該偽鈔集團，檢獲大批面值為100元、500元及1000元，且印有「練功券」字樣的偽鈔，總面值約30萬元，同時檢獲一個冰壺，持有香港身分證的印度裔男主腦當場被捕。據悉，個別被捕者有黑幫背景，但相信案件不涉黑幫操縱。

警方表示，涉案印度裔主腦早前經不法渠道取得該批偽鈔，以面值約10%價錢轉售予透過毒品相關行為認識的友人，買主於繁忙時間到便利店、手機店購物或到投注站投注，趁職員不留神時把偽鈔混入真鈔使用；部分人利用的士內的昏暗環境以大額偽鈔向司機支付車資。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁表示，該批偽鈔製作粗劣，沒有任何防偽特徵，紙質光滑沒有凹凸感，且印有「練功券」字樣，只要多加小心便能辨別出是偽鈔。

另外，警方表示留意到近日網上有消息稱，市面上正流傳比真鈔面積較細小的「縮水版」偽鈔，但至今未收到相關報案，呼籲市民小心提防。

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