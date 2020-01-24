【新冠肺炎】郵輪首批乘客檢疫期屆滿　106人離開駿洋邨　有乘客稱不怕再坐郵輪 (10:30)

首批獲准離開的人士，於今日（5日）凌晨零時10分步出駿洋邨，部分人自行乘預先登記的私家車離去，其他則由政府安排的24座小巴專車送往港鐵大圍站，再自行轉乘交通工具返家。

首批獲准離開的乘客之一張女士表示心情興奮，她稱與3名朋友一同乘郵輪，其中有2人「有啲問題」，需要到醫院留醫。她說船上及駿洋邨膳食待遇不俗，自己每天探熱監察身體狀況，衛生署亦兩度為她抽血檢驗，確認無患病後獲准離開，形容經歷14天隔離後，最希望「返屋企瞓醒覺去飲茶」。被問及會否再乘搭郵輪，張女士稱：「唔怕！」，向記者透露下月會再外遊瑞士。

另一獲准離開的是盧氏夫婦，盧先生說隔離期間一直與妻子談天，偶爾「上吓網」打發時間，至今日獲准離開感高興。他稱香港每日均有新增確診個案，隔離期間心底不舒服。經歷過「死裏逃生」後，即使郵輪公司承諾提供賠償，盧先生說「要諗諗」。

楊先生同樣獲准離開，他表示與6名親友一同遊日，其中外甥女於日本確診，留醫6天後現已回港。他說一家先後被隔離近月，稱「好難會開心」，雖然於船上及駿洋邨的膳食安排尚算周到，但他稱駿洋邨地理環境「好大塵」，形容「掃極都有」。至於檢疫安排，楊先生認為衛生署整體上安排不錯，但日本當局則十分不濟，指乘客領取檢查報告等候上包機返港時，曾出現多次混亂。對於郵輪公司的賠償，楊先生感滿意，表示不懼怕再乘坐郵輪外遊。

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