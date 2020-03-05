【驚蟄．二十四節氣】家居天然環保驅蟲法　專家教灑精油驅鼠蟻曱甴 (08:30)

今日（5日）是二十四節氣的驚蟄，亦代表冬眠蟄伏的昆蟲及動物開始蘇醒。90後滅蟲專家鄭國鏗指出，3月期間本港較常見的家居蟲害包括蟑螂、書蝨、跳蚤、白蟻、衣魚、蚊及果蠅等等，多因環境潮濕而出沒；蟻則因冬天日子縮短，現時春天都有機會遇上；牀蝨一年四季都有，因為香港的冬天不太冷，牠們較少進入冬眠。
每星期灑一兩滴
想在蟲害進入大量繁殖前防患未然，推崇以環保方法滅蟲的鄭國鏗建議，可在家居種植有驅蟲效果的菊花、牽牛花、迷迭香、薰衣草等。如因家居環境無法栽種植物，也可從精油着手，因是濃縮植物精華，所以每星期灑一、兩滴於蟲害出沒點已見效果。鄭國鏗曾有經驗把薄荷精油灑於廚房鼠路，結果一周內老鼠沒有入屋。他提醒因水油不相溶，切忌摻水入精油，會嚴重影響驅蟲效果，反而加入基底油或酒精比較可行。
‧ 香茅精油：驅蚊、蟑螂
‧ 薰衣草精油：驅蟻、蠅、蟑螂
‧ 薄荷精油：驅鼠、蟻
驅蟲不等同滅蟲
鄭國鏗指出，驅蟲亦要視乎家居植物及精油施放的位置，蟲害有機會避過該區繞路而行，但不等同從此消失，甚至有機會匿藏更深。他舉例驚蟄民間會燒乾艾草驅趕蛇蟲鼠蟻，他的經驗是燃燒大量艾草確可驅蝨，但始終無法殺蝨。此外有些蟲類如書蝨、蛀木蟲、牀蝨、介殼蟲、白蟻等，有機會依附於木材或家具入屋，根本無法「驅逐出境」，要殺滅就要找專業滅蟲公司對症下藥。
曾於大學修讀環境管理的鄭國鏗建議，市民想減少蟲害入屋，可以安裝蚊網，並盡量保持家居乾爽，有滲水問題要盡快處理。此外減少家居雜物，也能減少蟲害的藏匿點。