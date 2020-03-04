青年手術後不舉向醫委會投訴被拒受理　司法覆核勝訴 (22:28)

29歲男子2015年工作期間意外滑倒，下體撞向座椅扶手，數天後求醫，威院女醫生稱他可能陰莖斷裂，急需做手術。男子手術後出現嚴重後遺症，陰莖變形及不舉。他後來發現當初只是陰莖功能失調，或毋須動手術，向醫委會投訴卻不受理，早前入稟高院提司法覆核。法官今（4日）頒下判辭，裁定男子勝訴，下令將個案交回醫委會初級偵訊委員會重新考慮，醫委會須付對方訟費。
申請人以代號「K先生」入稟，答辯人為香港醫務委員會初級偵訊委員會。法官周家明在判辭提到，委員會認為「無證據」顯示涉案威院譚皓汶女醫生專業失當，此說法並不正確。K的投訴信提及，涉案譚醫生有可能在診斷、術前術後的護理手法、未有清楚向K解釋手術風險等方面，可能構成專業失當。
判辭中亦稱，K的專家醫生報告指出，K當初只是陰莖功能失調，未必要動手術，其診斷與涉案譚醫生不同，可見K有提出證據，但委員會未有逐項反駁K的理據便拒絕受理投訴。
周官認為，委會員未有接受K提供的專家意見，但無質疑專家的專長或權威，亦無處理K對涉案譚醫生的指控是否真確。周官認為不能以「無證據」為由，不理會K提出的理據，認為委員會未有妥當審視證據，故裁定K勝訴，將其個案交回醫委會初級偵訊委會員重新考慮。惟沒有足夠證據顯示譚醫生偽造醫療紀錄，故此部分毋須交回委員會重新考慮。