【新冠肺炎】醫管局推算傳播率下降　料3月底錄得140宗確診 (18:04)

李夏茵指出，根據現有傳播情況推算，本地感染的確診個案由現時約100宗，可能增至3月底的140宗；這推算未計算從湖北回港者當中可能出現的輸入個案，但由於他們回港前經體溫檢測、化驗等，她相信湖北返港的受感染者會較「鑽石公主號」郵輪回港的人少。

醫管局早前稱共有1400張負氣壓的隔離病牀可用，李夏茵說，計算因重建計劃而令部分病牀無法使用，總數減至1200張，但仍相信足夠應付至3月尾的疫情。醫管局7個聯網將各改裝約兩個病房至負壓規格病房，包括增加雙門設施、空氣過濾機器等，料每個病房改裝工程約花100萬元，整體約預計1400萬元，總共有400至500張病牀4月啟用。

李夏茵表示，如疫情需要，會將經治療後已無病徵、正等待兩次病毒化驗結果均呈陰性的病人安排入住負壓規格病房，因他們傳染風險較低；而雙門負氣壓的隔離病房則集中處理懷疑和確診個案。

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