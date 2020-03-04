藥房檢過百支含甲醇消毒液　海關拘5人 (16:55)

海關商品說明課（三）總貿易管制主任徐兆駒表示，早前接獲市民舉報，稱於粉嶺一間藥房購獲懷疑有虛假聲稱的酒精消毒液，關員到場試購，以75元購入一支以膠樽盛載、標示聲稱中國製造、含500毫升75%乙醇濃度的酒精消毒液，把樣本交予政府化驗所跟進。前日化驗結果出爐，顯示該產品僅含約69%乙醇，另含8.2%甲醇，且總容量僅478毫升，與樽上標示不符。

海關基於檢測報告即時部署行動，同日搜查該藥房，以及另3間位於粉嶺、上水及元朗有出售相關消毒液的藥房，共檢獲110支以55至68元出售的相關消毒液，拘捕1名公司董事及3名店員，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

海關今再到觀塘鴻圖道33號王氏大廈，搜查向上述4藥房供貨的貿易公司，拘捕該公司一名董事。海關亦巡查全港314處零售點，案件仍在調查，檢獲貨品的產地及來源亦有待調查。

徐兆駒稱，甲醇為具毒性的工業用溶劑，過度吸入最嚴重可引致失明及死亡，呼籲市民如已購買同款消毒火酒，應立即停用；仍有同類消毒酒精出售的商戶，亦應立即將貨品下架。

海關因應疫情，1月27日起採取「守護者」行動，並於上月21日在多間藥房檢獲一批甲醇含量過半的消毒火酒，拘捕1名董事及6名店員。