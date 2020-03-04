【新冠肺炎】本港增4確診包括1宗輸入個案　印度返港69歲女子確診 (23:44)

【23:40更新】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（4日）於記者會表示，本港今日新增兩宗確診感染新型冠狀病毒個案，以及一宗初步陽性個案。衛生署晚上再公布，該宗初步陽性個案轉為確診，另再新增一宗確診個案，本港病例至今累計105宗（包括104宗確診個案和一宗疑似個案）。
第102宗確診：
．43歲男子，北角「福慧精舍」佛堂負責人，獨居於佛堂
．一直無病徵，2月28日取深喉唾液樣本檢測呈陰性，3月2日再檢測樣本結果為不確定
．送往東區醫院，今日病毒檢測呈陽性，情況穩定
．1月17日至20日曾到四川省峨眉山市，最近沒外遊
第103宗確診：
．57歲女子，為居於紅山半島母子（母曾到「福慧精舍」佛堂）的家傭
．昨日深喉唾液樣本檢測給果不確定
．今日病毒檢測呈陽性，情況穩定
第104宗確診：
．第101宗確診者、馬主周巧兒哥哥周秉亮的62歲妻子，無病徵
．2月25日進入檢疫中心，3月2日深喉唾液檢測樣本結果不確定，昨入住東區醫院，今日確診，情況穩定
．最近沒有外遊，於2月22日出席女兒的婚宴
第105宗確診：
．69歲老婦，有長期病患，居於跑馬地樂陶苑維勝閣
．1月31日至2月24日到訪印度，2月23日在印度期間出現肚瀉
．2月24日從印度新德里乘搭國泰航空CX694航班抵港
．2月28日出現發燒，曾兩度睇中醫，3月3日到貝夫人普通科門診診所求醫
．深喉唾液樣本今日證實對新冠病毒呈陽性反應，獲安排入住律敦治醫院接受治療，現時情況穩定
．同住的丈夫及家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫
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