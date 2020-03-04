【新冠肺炎】本港增4確診包括1宗輸入個案　印度返港69歲女子確診 (23:44)

第102宗確診：

．43歲男子，北角「福慧精舍」佛堂負責人，獨居於佛堂

．一直無病徵，2月28日取深喉唾液樣本檢測呈陰性，3月2日再檢測樣本結果為不確定

．送往東區醫院，今日病毒檢測呈陽性，情況穩定

．1月17日至20日曾到四川省峨眉山市，最近沒外遊

第103宗確診：

．57歲女子，為居於紅山半島母子（母曾到「福慧精舍」佛堂）的家傭

．昨日深喉唾液樣本檢測給果不確定

．今日病毒檢測呈陽性，情況穩定

第104宗確診：

．第101宗確診者、馬主周巧兒哥哥周秉亮的62歲妻子，無病徵

．2月25日進入檢疫中心，3月2日深喉唾液檢測樣本結果不確定，昨入住東區醫院，今日確診，情況穩定

．最近沒有外遊，於2月22日出席女兒的婚宴

第105宗確診：

．69歲老婦，有長期病患，居於跑馬地樂陶苑維勝閣

．1月31日至2月24日到訪印度，2月23日在印度期間出現肚瀉

．2月24日從印度新德里乘搭國泰航空CX694航班抵港

．2月28日出現發燒，曾兩度睇中醫，3月3日到貝夫人普通科門診診所求醫

．深喉唾液樣本今日證實對新冠病毒呈陽性反應，獲安排入住律敦治醫院接受治療，現時情況穩定

．同住的丈夫及家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫

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消息：43歲男初步確診 與北角佛堂有關

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