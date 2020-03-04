【新冠肺炎】本港增兩確診　包括佛堂師父及紅山半島女傭 (16:19)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（4日）於記者會表示，本港今日新增兩宗確診感染新型冠狀病毒個案，以及一宗初步陽性個案。本港目前累計有102宗確診及一宗疑似個案。
新增確診個案中，包括北角「福慧精舍」佛堂的師父、43歲男子，以及一名57歲女傭。初步陽性個案為第101宗個案（馬主周巧兒的63歲哥哥周秉亮）的妻子。
第102宗確診：
．43歲男子，北角「福慧精舍」佛堂師父
．一直無病徵，2月28日取深喉唾液樣本檢測呈陰性，3月2日再檢測樣本結果為不確定
．送往東區醫院，今日病毒檢測呈陽性
第103宗確診：
．57歲女子，為居於紅山半島母子（母曾到「福慧精舍」佛堂）的家傭
．昨（3日）深喉唾液樣本檢測給果不確定
．安排於瑪麗醫院再做檢測，今日病毒檢測呈陽性
周秉亮妻子初步陽性
第104宗初步陽性：
．第101宗確診者、馬主周巧兒哥哥周秉亮的妻子，無病徵
．2月25日進入檢疫中心，3月2日深喉唾液樣本結果不確定，昨日入院，今日初步確診
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