【新冠肺炎】本港增兩確診　包括佛堂師父及紅山半島女傭 (16:19)

新增確診個案中，包括北角「福慧精舍」佛堂的師父、43歲男子，以及一名57歲女傭。初步陽性個案為第101宗個案（馬主周巧兒的63歲哥哥周秉亮）的妻子。

第102宗確診：

．43歲男子，北角「福慧精舍」佛堂師父

．一直無病徵，2月28日取深喉唾液樣本檢測呈陰性，3月2日再檢測樣本結果為不確定

．送往東區醫院，今日病毒檢測呈陽性

第103宗確診：

．57歲女子，為居於紅山半島母子（母曾到「福慧精舍」佛堂）的家傭

．昨（3日）深喉唾液樣本檢測給果不確定

．安排於瑪麗醫院再做檢測，今日病毒檢測呈陽性

周秉亮妻子初步陽性

第104宗初步陽性：

．第101宗確診者、馬主周巧兒哥哥周秉亮的妻子，無病徵

．2月25日進入檢疫中心，3月2日深喉唾液樣本結果不確定，昨日入院，今日初步確診

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消息：43歲男初步確診 與北角佛堂有關

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