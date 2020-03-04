報讀人數跌一成　恒大料今年收生減　畢業生就業面臨較大競爭 (15:40)

有中六畢業生會於中學文憑試（DSE）前報讀自資院校課程，香港恒生大學稱今年報名人數比去年同期減少約一成，預料受新型冠狀病毒肺炎影響，內地及海外收生人數將輕微下跌。
恒大校長何順文稱，2019年收生人數約為2250人，保守估計今年收生人數將下跌至約2000人。他推斷原因為本年中六生人數比去年下跌約3000人，加上新冠肺炎疫情持續，大學取消了資訊日，學生須以網上途徑查詢。
他又稱，今年暫停了約50個實習職位，以往9成應屆畢業生均於4個月內成功找到工作，今年經濟下行，企業發展緩慢，加上受疫情影響，難以往返內地，預計今年就業競爭上升，建議畢業生盡早準備，並「放闊」工作種類及網絡。
對於有傳內地生因去年反修訂《逃犯條例》事件退學，何順文指出，今年初曾進行統計，退學人數「極少」，約6000名學生中只有10名學生退學，當中2名為內地生，8名為本地生，退學原因均為轉校或家庭因素，沒有受社會事件影響。他又說，該校被捕學生人數很少，校園完全完整，「一塊玻璃都無爛到」。
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