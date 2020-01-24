主婦涉襲警　警追蹤麵包店會員資料後拘捕　山崎：無有效法律文件不會透露會員資料 (19:00)

報稱家庭主婦的被告陳美霞（49歲），被控於2019年11月3日，在大埔超級城C區襲撃正當執行職務的警員X。辯方表示，被告與丈夫育有兩名兒子，警方並非當場拘捕被告，將爭議被告身分。

裁判官批准被告保釋至4月29日在粉嶺裁判法院再訊，其間禁足大埔超級城C區。

據了解，案發地點當日有人集結，警方進入商場清場，有片段拍攝到疑似被告當日無戴口罩，徒手打警員頭部，以及用右腳踢向警員腿部，警員沒有外傷，被告其後逃去。

控方申請押後案件，等待警方翻查片段及證實相關片段是否連貫，以及檢驗被告手機；有片段顯示被告沒有理會警方警告，仍身處非法集結現場，並在社交媒體發布帖文透露身處在上址，將考慮會否加控非法集結罪。

香港山崎麵飽有限公司今發聲明，稱警方於今年1月發信要求該公司提供相關者的會員資料，但由於信件並非正式法庭命令，山崎無作出任何回應；此外，山崎翻查會員資料庫，發現該會員根本沒有填寫地址，故山崎未能提供有關資料。該公司又稱，基於個人私隱條例，不會在沒有有效的法律文件要求下透露會員資料予第三方。

其他報道：已婚同性伴侶申公屋被拒 覆核判勝訴 官：低收入同性家庭也有住屋需要

其他報道：屯門村屋2個月大男嬰猝斃

其他報道：西環鹹水管爆裂 途人涉水前行