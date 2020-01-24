【新冠肺炎】聶德權：首班包機載109港人　另有1人體溫超標未能登機 (15:36)

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【11:48】政制及內地事務局長聶德權在facebook表示，第一班包機早上約10時抵達武漢，隨行的政制及內地事務局、入境處、衛生署和醫管局40多名工作人員，正與在地人員於機場開始準備工作。

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【08:02】政制及內地事務局長聶德權今（4日）前往武漢安排接載滯留湖北港人事宜，他早上在機場見記者時表示，預計今日接載258港人，包括首班機113人，當中有兩名文憑試（DSE）考生；第二班機145人，當中有兩名文憑試考生、14名孕婦、10名有緊急醫療需要患者。

聶德權說，今次一同出發的政府工作人員，將主要停留在武漢機場範圍，即日往返，過程中有防護裝備及會戴上口罩；經公共衛生專家評估，返港後會進行醫學監測，包括戴口罩及量體溫，毋須進行檢疫。

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