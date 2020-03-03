警深水埗拘越南裔持「行街紙」男子檢3真槍 (23:05)

西九總區刑事總部特別職務隊警員經過連日調查及情報分析，於昨晚採取反毒品行動，在深水埗醫局街近桂林街一大廈梯間截查一名35歲持「行街紙」的越南裔男子，在其身上檢獲一支點25口徑半自動手槍，彈匣內有4發子彈。警方押解該男子到大廈一單位內調查，在單位內檢獲另外兩支真槍，包括一支9mm半自動手槍，彈匣內有3發子彈；另一支6mm半自動手槍，其彈匣內無子彈。

警方另外在單位內檢獲7把仿製槍、一把武士刀、三把摺刀、一對手扣、一些毒品包裝工具包括膠袋及電子磅、小量毒品及11萬多元現金。警方在單位內一個夾萬發現內藏2.8公斤懷疑可卡因及420克懷疑冰毒，毒品總值240萬元。該男子涉嫌無牌管有槍械、藏有仿製槍械、藏有攻擊性武器及販毒被捕，並將被控以相關控罪，明日在觀塘裁判法院提堂。

西九龍總區刑事總部警司（行動）陳子良表示，案中檢獲槍械相信為單一事件，與近日社會運動無關。他指出，警方去年偵破6宗槍械案，今年至今偵破兩宗，警方十分關注有關槍械如何流入香港，將與海外執法機構加強堵截。西九龍總區重案組第3隊總督察陳啟澤表示，被捕男子無黑幫背景，背後是否有犯罪集團有待調查，不排除有更多人被捕。他指出，經初步調查有關槍械未被使用過，相信為被捕男子作自衛用途。

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