【新冠肺炎】有市民不滿退機票索手續費　永安旅遊：已詳列於條款細則 (23:50)

事主梁小姐以約6500元，購買由香港往台灣的機票連酒店套餐。永安旅遊2月初要求收取每人150元手續費方可退款，經過一番斡旋，永安旅遊最終免費協助退款。她質疑「最後可以免費辦理，點解之前講大話要收錢？」，批評永安旅遊在疫情下「發國難財」。

另一事主林小姐今年1月經永安旅遊訂購由香港往泰國曼谷機票，兩人機票套餐總值約3400元。她1月起不斷致電永安旅遊查詢更改航班，卻不獲回覆，到2月底才收到電郵，得悉永安旅遊向她收取1000元作為退機票的費用，以及額外350元手續費。她表示只想更改航班而非退款，會繼續就此事斡旋。

區議員接逾30宗求助

屯門區議員巫堃泰及梁灝文表示，收到逾30宗個案求助，質疑永安旅遊有濫收手續費及虛假陳述之嫌，不排除聯同事主報警。

永安旅遊表示，機票更改或取消涉及的手續費已詳列於「機票條款及細則」；因應疫情而引發大批的更改申請，永安旅遊早前主動行使酌情權，下調相關手續費至150元；因「不可抗力」情況機票訂單被取消，每張機票手續費為150元。

永安：主動取消2．7至3．15台灣訂單 豁免手續費

永安旅遊稱，早前主動取消2月7日至3月15日期間出發的台灣機票訂單，並豁免手續費及安排退款；2月19日收到梁灝文查詢23個客戶訂單，當中大部分前往台灣，已就該等台灣機票訂單豁免手續費，並安排改期或退款。

永安旅遊回覆中提到林小姐情況，表示其往曼谷的機票出發日期為2月7日，出票日期為1月8日，按航空公司最新指引，需要按原機票條款處理，除應繳付有關供應商及航空公司所收取的費用、即1000元外，永安旅遊收取每張退款機票350元手續費。