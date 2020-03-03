【新冠肺炎】接載湖北港人首班專機暫定明午抵港　第二班晚上8時半 (19:01)

政府宣布明天（4日）和後天（5日）將有4班專機赴武漢，接載主要在湖北武漢的港人返港。兩日的航班暫定分別約下午4時半及8時半抵港，返港的人會隨即送往駿洋邨作檢疫。港府安排40多人團隊赴武漢機場處理手續，包括政制及內地事務局長聶德權、政治助理吳璟儁等，並將最少有17名醫護人員隨團。
在武漢港人今日收到入境處信息，指出為減低傳染病風險，武漢天河國際機場和專機不會提供任何餐飲，建議離開住所前在家用膳、徹底洗澡洗頭，並用熱水和家用洗衣液或消毒劑徹底清洗會穿的衣物。返港者所攜行李應盡量輕便，信息並附上航空公司有關行李要求。
特首林鄭月娥今早表示，第一批回港者共有533人。滯留武漢660港人中，有440人會乘坐包機，而在武漢市以外的地區，會優先處理比較緊急的個案，第一類是孕婦；第二類是患病者，他們需要回港接受治療或手術；第三類是需要回港應考文憑試（DSE）的畢業生，有93人。
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