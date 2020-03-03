【新冠肺炎】接載湖北港人首班專機暫定明午抵港　第二班晚上8時半 (19:01)

在武漢港人今日收到入境處信息，指出為減低傳染病風險，武漢天河國際機場和專機不會提供任何餐飲，建議離開住所前在家用膳、徹底洗澡洗頭，並用熱水和家用洗衣液或消毒劑徹底清洗會穿的衣物。返港者所攜行李應盡量輕便，信息並附上航空公司有關行李要求。

特首林鄭月娥今早表示，第一批回港者共有533人。滯留武漢660港人中，有440人會乘坐包機，而在武漢市以外的地區，會優先處理比較緊急的個案，第一類是孕婦；第二類是患病者，他們需要回港接受治療或手術；第三類是需要回港應考文憑試（DSE）的畢業生，有93人。

新冠肺炎 相關報道：

本港今暫無新確診個案 湖北返港居民需驗血及深喉唾液樣本

部分運動場地重開 設人數限制 市民認同減交叉感染風險

首批4班湖北專機 明後兩天接載533名港人回港 包括14孕婦

料未來兩日各兩班接港人 嚴防交叉感染 醫護隨專機赴鄂 乘客須穿袍戴罩

馬主胞兄染疫 確診累計100宗 安老院八旬翁一度弱陽性 專家籲防蔓延院舍