【新冠肺炎】滯留湖北港人獲通知乘首班專機　離開前要洗澡洗頭 (17:38)

政府宣布明天（4日）和後天（5日）將有4班專機赴武漢，接載533名滯留湖北港人回港。工聯會今日（3日）聯絡到獲通知乘坐首批專機的港人邱太，她今日下午3時收到入境處的微信信息，獲告知明日下午上機，但未有公布專車前往武漢天河國際機場的安排及航班起飛時間。
因處理「白事」滯留武漢的港人邱太表示，昨日（2日）收到內地當局致電確認可乘坐首班專機，並在今日下午近3時收到香港入境處微信信息，提醒乘客離開住所前要先洗澡及洗頭，清洗所穿衣物，亦提到檢疫中心不會提供洗衣服務。乘客在航班上需全程穿保護衣及戴口罩，專機不會提供餐飲等。
工聯會表示，收到逾930宗共約1500名在湖北省的港人求助，其中137宗在武漢，其餘分佈其他地方，如宜昌市、恩施州等，建議政府能考慮派專機飛往宜昌及恩施的機場，接載該些港人。工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，懷孕10周的林太居於恩施州，但未能乘首班專機返港，林生透露妻子不敢外出看醫生及做產檢；由於恩施州距離武漢約7小時車程，故林生一家未能成為首批返港的港人。
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