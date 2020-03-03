本港今日暫無新確診個案　湖北返港居民需抽血及深喉唾液樣本化驗 (16:54)

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，就政府將派包機接載滯留湖北省港人回港，醫管局會配合政府行動派出小隊，包括醫管局及醫院聯網的護理部同事，抽取返港港人的血液、鼻咽液樣本及深喉唾液樣本化驗。她又指出，醫管局推出「加強化驗室監測」計劃以來，已為3768名急症室及普通科門診病人作新型冠狀病毒檢測，並找出3名病人呈陽性反應，明日（4日）起，計劃將擴展至化驗流感、副流感、腺病毒等10種常見呼吸道病毒。

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