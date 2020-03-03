教大調查：幼園小學生在家學習欠專注　日用電子產品逾1小時超世衛標準 (14:20)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全港中小學幼稚園將不早於4月20日復課，學生在家學習。香港教育大學一項調查發現，近七成幼稚園及逾八成的小學家長表示子女在家學習遇到困難，當中包括子女欠缺專注、學習時受其他家庭成員打擾及父母缺乏相關知識等。
教大幼兒教育學系上月19至22日，透過社交平台收集6702名幼稚園及小學家長回應，了解停課期間，兒童學習及使用電子屏幕產品的情況、家長面對的困難及所需的支援。
調查發現，分別有近八成及九成受訪幼稚園及小學生的家長表示，其子女平均每日花多於1小時使用電子屏幕產品學習和進行娛樂活動，超過世衛建議的標準；而且多數無成人在旁陪伴或指導使用相關產品。
教大幼兒教育學系副系主任兼副教授劉怡虹稱，學校應設計不同類型活動，平衡網上及非網上學習，避免年幼學生花太長時間透過電子屏幕學習。她建議學校加強家校溝通，了解家長需要多少協助，並定時收集家長意見。
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