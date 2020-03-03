【新冠肺炎】部分運動場地重開　設人數限制　市民認同減交叉感染風險 (15:30)

攜同兩子到維園踢波的麥先生表示，戶外足球場沒有關閉，自學校停課起，他和兒子每周踢球數次，謂「細路仔唔郁唔得」。他說，兒子長期留家中會投訴無聊及掛念學校，他曾帶兒子走到校門外「望下」，解思念上課之苦。

而重開的網球場及草地滾球場就使用率高，不少兒童前來上網球課，亦有長者相約到球場打球，他們大多沒有戴口罩。網球場貼有告示籲每個球場最多4人逗留，草地滾球場則每條球道最多8人逗留。

維園附近銅鑼灣運動場的緩跑徑亦恢復開放，觀眾席及更衣室就繼續關閉，場內限制最多容納75名使用者。到來跑步的張先生表示，緩跑徑在戶外，性質與行山徑相似，覺得政府不應關閉。不過他認同場內設人數限制，有效減低交叉感染風險。

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