【新冠肺炎】部分運動場地重開　設人數限制　市民認同減交叉感染風險 (15:30)

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，政府早前關閉大部分康樂設施，事隔逾一個月，部分公共運動場今日（3日）重開。本報記者今早到維園觀察，網球場使用者陳先生認為，網球場屬戶外場地不易造成交叉感染，不明白政府為何封場，「嘥咗個場」，但認同限制使用人數等措施可有效防疫。
攜同兩子到維園踢波的麥先生表示，戶外足球場沒有關閉，自學校停課起，他和兒子每周踢球數次，謂「細路仔唔郁唔得」。他說，兒子長期留家中會投訴無聊及掛念學校，他曾帶兒子走到校門外「望下」，解思念上課之苦。
而重開的網球場及草地滾球場就使用率高，不少兒童前來上網球課，亦有長者相約到球場打球，他們大多沒有戴口罩。網球場貼有告示籲每個球場最多4人逗留，草地滾球場則每條球道最多8人逗留。
維園附近銅鑼灣運動場的緩跑徑亦恢復開放，觀眾席及更衣室就繼續關閉，場內限制最多容納75名使用者。到來跑步的張先生表示，緩跑徑在戶外，性質與行山徑相似，覺得政府不應關閉。不過他認同場內設人數限制，有效減低交叉感染風險。
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