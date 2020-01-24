【新冠肺炎】首批4班湖北專機　明後兩天接載533名港人回港　包括14孕婦【短片】 (10:36)

她表示，政制及內地事務局長聶德權及入境處長曾國衞將負責帶隊赴湖北，專機回港後機上港人將直接送到駿洋邨檢疫14天，並將安排入住邨內另一座接受檢疫。

林鄭月娥認為香港疫情仍然可控，但稱疫情無分國界，近日全球多國持續有確診，強調疫情依然嚴峻，不能掉以輕心。她又稱，不認為港府在接回湖北港人的計劃上反應滯後，因湖北省政府須集中應對疫情，而且對外交通依然受嚴格管制。

聶德權表示，首批包機將包括14名孕婦、11名應屆文憑試考生，以及22名需返港接受治療或手術的病患，包括癌症患者。今次會有40多名入境處、衛生署、政制及內地事務局等人員隨團，將於明天乘飛機赴武漢。

食物及衛生局長陳肇始表示，隨團者包括17名醫護人員，每架專機上會至少有兩名醫生及兩名護士；而有孕婦的專機會有婦產科醫生及護士，沿途照顧。她表示，機上港人抵港後會再量體溫，如健康正常將入住駿洋邨檢疫，並進行病毒測試；若有發燒將不能去檢疫中心，會由機場直接送院隔離。

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