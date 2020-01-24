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【武漢肺炎】馬主周巧兒兄長確診　本港累計100宗確診個案 (22:49)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衛生署衛生防護中心公布，截至今晚（2日）8時，昨日（1日）公布的第96宗疑似個案更新為確診個案；並新增一宗確診個案，涉及一名63歲男病人，為上周二（2月25日）確診第85宗個案60歲女病人、馬主周巧兒的哥哥。本港目前累計有100宗確診個案和一宗疑似個案。

第101宗確診個案：

．馬主周巧兒的哥哥、63歲男病人

．有長期病患，居於大坑道8號

．沒出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心

．深喉唾液樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，將被送往東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定

．潛伏期內沒有外遊

．2月22日出席女兒的婚宴，第85宗個案馬主周巧兒亦有出席

．同住妻子沒有出現病徵，現正接受檢疫

第96宗確診個案：

68歲女子，「鑽石公主號」郵輪客，乘港府第二架包機返港

．在日本對新型冠狀病毒檢測呈陰性，返港後再做檢測，呈初步陽性，送瑪麗醫院，直至今晚確診

．2月16日及17日曾發燒、27日有少許咳

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