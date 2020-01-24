【武漢肺炎】消息：港府分兩天接載湖北港人　孕婦優先將有婦產科醫生隨行 (23:02)

消息稱，港府計劃分兩日接載滯留湖北港人回港，醫管局會派出約12名醫護隨行，每班機會有一名急症室醫生及急症室護士；當局會優先安排孕婦回港，當中有懷胎36周孕婦，有臨盆風險，該專機會額外有一名婦產科醫生隨行，而急症室護士亦有助產士經驗。
政制及內地事務局長聶德權今晚（2日）在facebook表示，即將由湖北出發的港人須徹底清潔身體和所有衣物，由登車出發、進入機場大樓、過關、進入候機大堂，要先後至少接受4次體溫測試才可登機；乘客必須戴上口罩和穿上保護衣才可登機，航班將有特別座位安排，盡量隔開乘客，乘客不能擅自調動座位。他們抵港後，衛生署人員會為乘客再一次檢查體溫，安排他們由機場直接前往檢疫中心接受14日檢疫。
政務司長張建宗今日下午到火炭駿洋邨了解檢疫中心運作，視察為即將從武漢返港港人的檢疫準備情況。他前往駿洋邨第二座視察，第二座已準備就緒，可讓受檢疫者入住，包括即將從湖北坐包機回港的港人。
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 2019冠狀病毒病 張建宗 駿洋邨 檢疫 編輯推介