【武漢肺炎】消息：港府分兩天接載湖北港人　孕婦優先將有婦產科醫生隨行 (23:02)

政制及內地事務局長聶德權今晚（2日）在facebook表示，即將由湖北出發的港人須徹底清潔身體和所有衣物，由登車出發、進入機場大樓、過關、進入候機大堂，要先後至少接受4次體溫測試才可登機；乘客必須戴上口罩和穿上保護衣才可登機，航班將有特別座位安排，盡量隔開乘客，乘客不能擅自調動座位。他們抵港後，衛生署人員會為乘客再一次檢查體溫，安排他們由機場直接前往檢疫中心接受14日檢疫。

政務司長張建宗今日下午到火炭駿洋邨了解檢疫中心運作，視察為即將從武漢返港港人的檢疫準備情況。他前往駿洋邨第二座視察，第二座已準備就緒，可讓受檢疫者入住，包括即將從湖北坐包機回港的港人。

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