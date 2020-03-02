砍傷妻左手致前臂永久傷殘　丈夫承認意圖傷人押後判刑 (18:05)

被告饒崇正（41歲）原被控一項企圖謀殺罪，今在控方同意下承認交替控罪的有意圖而傷人罪。辯方求情稱被告自2016年患抑鬱，當時懷疑妻子濫藥，並因酒醉而作出失控行為。

案情指出，被告與姓梁的事主2009年結婚，育有兩名分別9歲和11歲的女兒，後來關係轉差，事主自2018年5月睡在客廳。案發前一日，被告要求事主簽署保險文件，事主簽妥後要求被告搬離單位，被告則表示需數月時間解決事件。

案發當日，即2018年5月11日凌晨1時多，事主在客廳梳化睡覺時，聽到廚房傳出聲音，及後感到有人觸碰其頸項。她醒來發現被手持廚房刀的被告抓著和砍傷她的左手，導致其左手血流不止。她當時懇求被告不要殺死她，以及讓她再見女兒一面，惟被告回應「你必須死」、「唔駛啦，你一定要死。」事主其後被拖入房，被告阻止事主離開，事主看到被告自割手腕，惟未有流血，最終失去知覺，醒來後發現正接受急救。事主的醫療報告顯示，其左手前臂神經永久傷殘。

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