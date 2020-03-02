警方：反修例示威衍生罪案急升　犯案者蒙面全副裝備增破案難度 (18:18)

去年的暴力罪案由8884宗增至9690宗，按年升9.1%。去年多個類別罪案數字按年急增，包括妨礙公安罪行（升36倍）、縱火（+2.2倍）、刑事毁壞（+54.1%）、藏有非法工具（+10.6倍）、藏有攻擊性武器（+91.5%）、襲警（+2.6倍）及拒捕（+63.1%），警方認為升幅與反修例相關的示威有直接關係，當中七成四案件在下半年發生。

警方指出，學生及青少年被捕人數比例增加，在7549名與反修例事件相關的被捕者中，有3091人報稱學生，佔總被捕人數40.9%。去年6至12月因涉反修例案件被捕青少年有2442人。整體罪案破案率下跌9.4百分點至37.1%，暴力罪案破案率下跌13.8個百分點至51.3%。

警方指出，襲警（-56.2%）、行劫 （-27.2%）、縱火（-26%）及刑事毁壞（-11%）案件破案率大幅下降，主要因為犯案者穿上全套裝備且蒙面隱藏身分，令偵查案件難度增加。

其他報道：鄧炳強：警平均月領逾萬元津貼「非常合理」 3億購外勤保護裝備每套萬多元

其他報道：反修例示威21警行為不當遭訓斥 鄧炳強回應明星飯敘：有人小題大做