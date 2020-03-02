【武漢肺炎】筲箕灣護老院88歲翁呈弱陽性　消息：覆檢後呈陰性 (19:56)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（2日）於記者會表示，今日暫未有確診個案；但筲箕灣一所護老院一名88歲男子，其檢測樣本對新型冠狀病毒呈弱陽性反應。
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【19:51】據了解，涉案的護老院為東華三院香港西區婦女福利會護養安老院，88歲男院友經覆檢後對病毒呈陰性。
【17:32】張竹君表示，該男子體弱需坐輪椅，強調該個案非初步陽性，仍需進一步檢測，暫不會公布該護老院名字；若呈陽性，會追查相關接觸者。
張竹君又稱，第96宗疑似確診「鑽石公主號」郵輪客、68歲女子經港大進行血清抗體檢測後，初步呈陽性反應，瑪麗醫院今日抽取樣本進行的檢測亦初步呈陽性，將再送樣本到衛生署化驗所檢測。
醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲補充昨日（1日）公布的確診病人詳情：
第99宗：
．2月28日晚因血糖低入院，當時無發燒
．無外遊史及無接觸過確診者
．她入住普通病房，翌日醫護人員再問有否病徵，病人回應有咳嗽，隨後安排入住隔離病房
．另一名女病人被列為緊密接觸者，並被安排隔離治療
第100宗：
．79歲男子，第99宗丈夫
．3月1日入住醫院監測病房，同日轉入隔離病房
．無病人與他有緊密接觸
．與99宗患者育有3名子女，發病後曾接觸其中兩名子女，兩子女已被送往檢疫
．暫時未知感染源頭，不排除隱形傳播鏈
張竹君表示，「福慧精舍」附近地區未見有確診個案，因此未有證據顯示該區出現社區爆發。
庾慧玲表示，目前確診的98名病人及2宗疑似個案中，有60人仍然留院接受治療，1人危殆、3人嚴重，56人穩定，另有36人已出院。截至今午12時，醫管局累計收到2088宗疑似個案，當中有125人仍留院。
較早前有消息稱，東區醫院新增一宗初步確診個案，患者為88歲男子，居於筲箕灣愛東邨一所護老院，病毒測試呈弱陽性。
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