反修例示威21警行為不當遭訓斥　鄧炳強回應明星飯敘：有人小題大做 (15:08)

中午約12時半，警務處長鄧炳強、警察公共關係科總警司郭嘉銓到達駿洋邨，鄧炳強先與駐守邨口的警員講話約5分鐘，其後入邨視察。

21案件涉警員行為不當 已訓斥相關警員

鄧炳強表示，截至上周，警方就反修例示威衝突接獲1639宗投訴，當中541宗為需回報案件，警方已接觸約7成投訴人，其中125宗投訴調查完成，警方已向監警會提交建議。他說，警方主動調查21宗警員不當行為案件，並已訓斥相關警員，其中4宗案件正進行紀律覆檢。

鄧炳強表示，21宗案件包括去年11月11日交通警駕電單車於葵芳駛向人群，以及兩度有警員向鏡頭展示記者身分證，但不包括「7．21元朗襲擊事件」中接獲的投訴。他解釋稱，由於監警會已就事件獨立調查，加上有執法部門就事件立案，故警方未將相關案件納入調查。警方已就「7．21元朗襲擊事件」拘捕37人，當中7人被落案。

做警察是向演員學習？ 鄧炳強︰以幽默方式表達

另外，鄧炳強早前出席明星飯敘，稱自己做警察是向演員學習。他回應說，該飯局充滿正能量，自己樂意參與；又稱自己以客氣及幽默方式表達相關說話，事後有人「如獲至寶」，他認為是小題大做。至於衛生署早前呼籲市民避免聚會或飯局，以減低傳播病毒風險，鄧炳強承認，自己確實對「社交距離不足」的敏感度不足。

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