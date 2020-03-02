【武漢肺炎】郵政局辦公時間回復正常　邱騰華：工作積壓愈耐市民變迫切 (14:05)

在創新及科技局轄下創新科技署任職的黃先生受訪時說，局方採取輪班制，他本周只須周一、三、五在辦公室工作，「都home office咗一個月」，認為今日復工合理，但覺得政府應為員工提供口罩。另一名公務員、懷孕的胡小姐表示，須自備防疫裝備，「都ok嘅，有戴口罩」，不擔心復工會受感染。

郵政局職員：多一更午飯時間

中環郵政總局亦於今日回復正常辦公時間，未見大排長龍，市民寄件及收件暢順。對於公務員陸續復工安排，在郵政總局的邱騰華說，政府須於減少私人接觸與公營服務之間作平衡，指出部分前線部門如郵政局須提供面對面服務，「工作愈積壓得耐，市民由唔迫切都變咗迫切」。

郵政局職員朱女士歡迎回復正常辦工時間，認為可紓緩積壓的工作。她透露，局方為員工安排特別工作措施，例如添加一更午飯時間，以免人群聚集用膳，令她可安心工作。

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