【831半周年】港鐵旺角站出口被縱火　車站關閉 (21:12)

【21:12】警方在快富街花園街交界拘捕最少一名黑衣女子。

【20:58】港鐵表示，因應旺角站的突發情況，為保障乘客、港鐵員工及鐵路營運安全，旺角站暫時關閉，列車不停旺角站。

警方表示，今日（29日）晚上約6時起，有示威者在旺角警署外集結，其後佔據彌敦道及太子道西行車線堵塞交通，亦有示威者用激光筆照射警務人員、投擲汽油彈、在馬路上放置雜物及縱火，危害公眾安全。旺角警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響緊急服務。警方呼籲在場的人立即離開，切勿衝擊警方防線；市民如非必要，切勿前往有關地區。

【20:50】銀行中心對開的港鐵旺角站E2出口有雜物起火，冒出大量濃煙，車站灑水系統啟動，旺角站緊急廣播，表示因發生嚴重事故，車站將會關閉，要求車站內的人離開；大批防暴警趕到彌敦道亞皆老街交界。警方早前在聯合廣場對開舉藍旗，警告聚集的人。彌敦道奶路臣街交界有人縱火燒雜物，有人一度阻止到場的消防員走近火堆，一名消防員向對方說「我哋mon（監察）住先」，又着對方呼籲其他人「唔好加料落去（火堆）」，對方答應。

【20:41】彌敦道亞皆老街交界有一批黑衣人設傘陣，並以膠鏈及雜物封路，之後有人縱火燒堵路的雜物。

【20:31】有示威者在彌敦道及旺角道交界設傘陣，警方在旺角道一字排開與示威者對峙。彌敦道來回線均已封閉。

【20:26】彌敦道及弼街交道再施放催淚彈。

【20:23】有人在彌敦道始創中心對開位置以雜物堵路及設傘陣，其後有人燃燒雜物，警方約於8時16分施放3枚催淚彈，並舉黑旗警告。警方其後清走堵塞在路上的雜物，消防到場開喉滅火。

【20:05】防暴警在彌敦道近太子道西向記者及市民噴射胡椒噴霧，並舉黑旗和橙旗警告會使用催淚煙及會開槍。多名市民中椒不適，要由旁人協助冲洗。太子站B1出口已拉閘。

【19:50】晚上近7時40分，有市民以激光筆照向旺角警署，有警員從警署內高處舉藍旗警告，亦有警員以強光電筒照向樓下市民，以及手持一塊鏡試圖反射光線。至晚上7時48分，警方從警署內高處舉橙旗，警告會開槍，同時再有一批警員到太子站外駐守。

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