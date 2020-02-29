【武漢肺炎】澳門下周派包機接回湖北澳門居民　登機前或無病毒測試 (19:18)

李展潤表示，現階段相關部門正研究相關預案，包括考慮包機上醫護等工作人員及澳門居民的安全措施，居民登上包機前，當局會先了解他們有否出現發燒、咳嗽或曾接觸確診者。

澳門旅遊局表示，特區政府今次計劃派包機從湖北接回澳門居民，至於其沒有澳門居民身分證的隨行親屬，則要再詳細評估是否適合到澳門後另作考慮。旅遊局補充，目前武漢市有29名澳門居民；現正身處武漢市或附近的澳門居民需自行前往武漢機場；特區政府可發出信函讓他們離開所在地，而相關信函只會向澳門居民發出，不包括非澳門居民。

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