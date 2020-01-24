【武漢肺炎】福慧精舍263人聯絡衛生署　前負責人昨發燒送院檢測呈陰性 (17:49)

北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂爆發新型冠狀病毒疫情，早前有指佛堂負責人未被隔離，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（29日）在記者會稱，該名「負責人」現時已非福慧精舍負責人，她昨（28日）發燒被送入東區醫院，樣本經檢測對新型冠狀病毒陰性。
張竹君表示，該名佛堂前負責人在2月8日後沒有到過福慧精舍，故衛生署沒安排她入檢疫中心；由於佛堂的爆發個案有較多人受影響，故署方希望她接受檢測看看是否隱性帶病毒者，她昨本獲安排到普通科門診取樣本，但門診醫護發現她發低燒，安排她轉送東區醫院治理。
衛生防護中心透過熱線，已接觸到263個於1月25日或之後曾到過福慧精舍的人。張竹君表示，其中38人送往檢疫中心、33人曾送院，其他人要接受醫學監測；曾送院的33人當中，一人尚未有化驗結果，10人已確診，其餘22人對新型冠狀病毒檢測呈陰性。
本港目前累積14宗與福慧精舍有關的新型冠狀病毒確診個案，其中10人曾到過佛堂，其餘4人為他們的密切接觸者。
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