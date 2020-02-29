【武漢肺炎】港今暫無新增確診　多3人出院最年長者86歲 (16:47)

衛生防護中心表示，截至下午4時半，本港今日（29日）暫無新增新型冠狀病毒確診個案。醫管局指出，由昨日中午至今日中午，再多3名確診者康復出院，包括一名86歲老婦，現時累計共有33名新型冠狀病毒確診者已康復出院。
新增出院者為第23宗、第40宗和第50宗個案。
第23宗個案：
．63歲女病人，1月26日發病，2月6日確診，屬本地個案
．居於筲箕灣道142-146號高望大樓
．潛伏期內和病發後曾到西灣河麗濤護老院探望丈夫
第40宗個案：
．86歲女病人，1月28日發病，2月10日確診，屬本地個案
．居於西灣河街110號長興大廈
．病人同住的女兒和女婿早前亦已確診，正留醫
第50宗個案：
．51歲男病人，2月3日發病，2月12日確診，屬可能本地個案的密切接觸者
．居於青衣長安邨安濤樓
．病人為旺角新世紀廣場北京樓廚房員工，是「打邊爐家族」其中一名確診者的同事
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