【武漢肺炎】港今暫無新增確診　多3人出院最年長者86歲 (16:47)

新增出院者為第23宗、第40宗和第50宗個案。

第23宗個案：

．63歲女病人，1月26日發病，2月6日確診，屬本地個案

．居於筲箕灣道142-146號高望大樓

．潛伏期內和病發後曾到西灣河麗濤護老院探望丈夫

第40宗個案：

．86歲女病人，1月28日發病，2月10日確診，屬本地個案

．居於西灣河街110號長興大廈

．病人同住的女兒和女婿早前亦已確診，正留醫

第50宗個案：

．51歲男病人，2月3日發病，2月12日確診，屬可能本地個案的密切接觸者

．居於青衣長安邨安濤樓

．病人為旺角新世紀廣場北京樓廚房員工，是「打邊爐家族」其中一名確診者的同事

武漢肺炎 相關報道：

一文睇清4個新型冠狀病毒感染群組：康美樓‧打邊爐家族‧太古城工程師‧福慧精舍（2月25日報道）

確診馬主愛犬 兩次驗出弱陽性 專家稱驗抗體始知感染否 漁署：無證據寵物會播疫

世衛：與港合作了解狗檢測弱陽性 美疾控中心建議與寵物保持距離

獲林鄭班子捐千萬元薪金 公益金：撥予未獲政府資助會員機構

陳茂波：捐薪酬可直接助人有雙重意義 楊潤雄：非為博取掌聲