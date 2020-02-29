【醫護罷工】回應醫管局要求解釋缺勤　陣線聯同54工會譴責強調非曠工 (17:05)

醫管局員工陣線2月初發動罷工5天，醫管局日前去信有關員工要求解釋缺勤原因。醫管局員工陣線今日（29日）聯同54個工會發表聯合聲明，強烈譴責醫管局。陣線主席余慧明表示，罷工行動並非曠工，若醫管局因此解僱任何一位醫護，將會違法，陣線會追究並隨時有後續行動。
醫管局員工陣線的聲明指出，醫管局拒絕回應罷工醫護訴求，更在3日前去信醫護，把合法的工業行動扭曲為「缺勤」，又稱「會考慮跟進行動」。另外，陣線連同54個工會亦同時譴責經營OK便利店的「利亞零售有限公司」，疑似打壓及解僱一名參與工會及曾罷工的員工。
職工盟主席吳敏兒表示，醫管局要求員工解釋為何於2月初缺勤，質疑「當全香港都知道他們為什麼罷工」時，醫管局為何卻「連罷工及缺勤都區分不到」，怒斥醫管局若繼續打壓醫護及陣線成員，將等同打壓所有香港人。
聯署聲明提出3項要求，包括醫管局必須立即停止所有對曾參與或支持罷工的醫護人員的恐嚇及懲處行為；立刻公開承諾不對曾參與或支持罷工的醫護人員秋後算帳；以及「利亞零售有限公司」必須立即撤回對該文職人員的解僱決定，並依照原來合約聘用當事人為正式員工。
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