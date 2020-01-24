【武漢肺炎】回應居內地港人回港分娩　醫管局：應原地求診或提早14日到港檢疫 (17:17)

何婉霞表示，未經病人授權不會討論個別個案；一般情況下，所有由內地入境的人都要接受強制檢疫14日，會建議居於內地的港人若有醫療需要，應在居住地點求診；如居內地港人有需要接受公立醫院的治療或已預約治療，應提早14日到香港完成強制檢疫程序，如未有完成程序，院方有可能會取消或延遲其治療安排。

對於分娩個案，何婉霞說，由於生產過程不涉霧化（aerosol generating）程序，故醫護人員一般會戴外科手術口罩、眼罩、手套及包裹頭髮的頭套，並穿上保護衣。記者追問若明知涉事孕婦未完成14日強制檢疫，醫護會否穿額外保護裝備，何婉霞未有回應。

至於如有人「闖關」而又有緊急醫療需要，何婉霞稱會按現有程序，由關口方面安排救護車送到最近醫院，按其感染風險做防疫措施。

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