應屆文憑試考生涉校內管有炸藥准保釋　客廳須裝閉路電視供警監視 (15:14)

今日申請保釋的被告為應屆文憑試考生黎文光（19歲），被控兩項管有爆炸品，以及一項無牌管有彈藥罪。同案被告、中四生趙旭（17歲）早前已獲准保釋。

辯方今主動提出，在被告黎文光家中安裝閉路電視，讓警方監視，控方亦不反對被告保釋。

署理主任裁判官張潔宜批准被告以現金15萬元、5人提供各2萬元人事擔保，共25萬元保釋，擔保人包括學校教師及副校長。張官另下令被告每晚11時至翌早7時守宵禁令，每周往警署報到3次，不得參與學校以外的集會，亦不得查詢及討論製作爆炸品；並須在下周一前在家中客廳安裝一個閉路電視鏡頭，並將影像連結告知警方，鏡頭不具錄影功能。

翻查資料，今次是反修例運動相關案件中，第三次有被告要在家中安裝閉路電視。涉及水喉通土製炸彈案的29歲機械技工黃偉然，2月14日在高等法院提出在寓所安裝閉路電視，獲法官批准以75萬元保釋；涉迷你倉藏煙霧餅案的19歲副學士學生鄺偉邦，2月24日提出寓所安裝閉路電視，獲裁判官批准以20萬元保釋。

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