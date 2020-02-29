獲林鄭班子捐千萬元薪金　公益金：撥予未獲政府資助會員機構 (14:13)

根據公益金網頁資料，多名有份捐出薪金的官員都與公益金有關，其中林鄭月娥是名譽會長；名譽副會長包括政務司長張建宗和財政司長陳茂波；高級顧問包括特首辦主任陳國基、運輸及房屋局長陳帆、食物及衛生局長陳肇始、財經事務及庫務局長劉怡翔、民政事務局長劉江華、公務員事務局長羅智光、勞工及福利局長羅致光、保安局長李家超、政制及內地事務局長聶德權、環境局長黃錦星、商務及經濟發展局長邱騰華，以及教育局長楊潤雄。另外，警務處長鄧炳強亦是公益金高級顧問。

武漢肺炎 相關報道：

林鄭班子捐一月糧 涉款千萬 稱抗疫共渡時艱 葉劉：政府跟新加坡「醜怪」

陳茂波：捐薪酬可直接助人有雙重意義 楊潤雄：非為博取掌聲

世衛：與港合作了解狗檢測弱陽性 美疾控中心建議與寵物保持距離

確診馬主愛犬 兩次驗出弱陽性 專家稱驗抗體始知感染否 漁署：無證據寵物會播疫

伊朗意國三區抵港要隔離 未包北海道 專家議員稱難查行蹤 籲誠實申報