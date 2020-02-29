獲林鄭班子捐千萬元薪金　公益金：撥予未獲政府資助會員機構 (14:13)

政府昨晚（28日）宣布，特首林鄭月娥和44名政治委任官員會捐出一個月薪酬予公益金作慈善用途，涉款逾1000萬元。公益金今日（29日）表示，會把款項撥予現時沒有接受政府資助的社會福利會員機構，讓有關機構維持服務。
根據公益金網頁資料，多名有份捐出薪金的官員都與公益金有關，其中林鄭月娥是名譽會長；名譽副會長包括政務司長張建宗和財政司長陳茂波；高級顧問包括特首辦主任陳國基、運輸及房屋局長陳帆、食物及衛生局長陳肇始、財經事務及庫務局長劉怡翔、民政事務局長劉江華、公務員事務局長羅智光、勞工及福利局長羅致光、保安局長李家超、政制及內地事務局長聶德權、環境局長黃錦星、商務及經濟發展局長邱騰華，以及教育局長楊潤雄。另外，警務處長鄧炳強亦是公益金高級顧問。
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