陳茂波：捐薪酬可直接助人有雙重意義　楊潤雄：非為博取掌聲 (11:04)

陳茂波出席港台節目時指出，在發表《財政預算案》後聽到市民不同意見，有見經濟環境困難，未來亦相當嚴峻，為表達與市民共渡時艱，所以決定捐出一個月薪酬。

被問到為何不選擇減薪，陳茂波表示，減薪能令庫房減少支出，自有其意義，但同時間看到社會上有很多不同需要的人，倒不如捐出薪酬直接幫助他們，認為有雙重意義。而官員捐出薪酬，等同當年薪酬作下調，與減薪只是不同形式。

對於新加坡政府昨日宣布官員減薪一個月，陳茂波說只是巧合，政府一向有與市民共渡時艱的想法，因這段時間討論增加而下此決定。

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