疑電動滑板車短路起火　沙角邨7歲男童亡父命危 (09:40)

田心分區助理指揮官（行動）文連發總督察表示，起火單位住有一家三口，事發時女戶主外出工作，41歲鄭姓女鄰居則到單位照顧戶主兒子，當時3人在單位內看電視，其間一部放近門口的電動滑板車疑因電線短路起火，女鄰居及時逃出單位，吸入濃煙不適，清醒送院治理；戶主父子未能及時逃生，兩人昏迷送往威爾斯親王醫院，7歲男童其後證實死亡，48歲黃姓男戶主情況危殆。單位近門口的火勢及燒焦情況嚴重。

鄰居李先生說，事發時聽到爆炸聲，形容爆炸聲像「垃圾車經過，然後有數下碎石聲」，濃煙透過窗隙飄入屋內，他隨即與鄰居逃生，其間曾聽到男戶主呼救，「爆炸冇得幫手 ，我手無寸鐵點幫」。涉事單位門外放置兩部電動滑板車，李先生說，男戶主任職廚工，每日會將滑板車擺放門外，他曾見該戶主從單位內拉出電線為滑板車充電，保安曾就此上樓貼告示發出警告，惟情況並無改善。另有女鄰居稱，男戶主曾用滑板車接載兒子上學並發生意外，意外中男童眼受傷。

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