手機電池壽命怎延長？資訊科技專家教路：電量維持40%至80%　勿邊充電邊玩手機 (08:30)

保養手機電池7注意

‧電量維持40%至80%——將手機電量盡量維持40%至80%，每一至兩個月用手機至電量10%以下，此「放電」行為有助維持電池健康。

‧使用原裝充電器——理論上，原裝充電器及USB線已為手機調較至最好的配置，使用原裝充電器為手機充電，有機會較用其他充電器快充滿電及安全，而且對手機電池較好。

‧外置充電器留意輸出量——不少人會使用外置充電器，黃伯光提醒，使用外置充電器宜留意輸出量，部分手機未必能承受過高輸出量。

‧勿邊充電邊用手機——邊充電邊用手機或會令電池發熱，對電池造成損傷，嚴重更會導致意外。如果感覺手機電池太熱，可以先關掉手機使用中的應用程式（app），甚至關手機，待涼再用。如果充電途中手機電池過熱，宜先拔除裝置，待涼再充。

‧勿一時充電一時拔除——手機不宜一時充電一時拔除，最好充滿電才拔除，減低對電池造成的損耗。

‧太熱太凍環境不宜用手機——手機電池有機會受環境影響，在非常炎熱和非常寒冷的環境不宜用手機，以減低對電池造成的損耗。

‧關掉不用功能助慳電——手機功能（如定位、藍芽）如不使用可關掉；開啟自動鎖定、自動調節屏幕亮度、iPhone「提起以喚醒」等功能有助手機慳電。曹重廉表示，iPhone用家可盡量使用內置瀏覽器Safari上網，比較慳電。

文：何芍盈

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