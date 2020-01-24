手機電池壽命怎延長？資訊科技專家教路：電量維持40%至80%　勿邊充電邊玩手機 (08:30)

不想手機電池太短命，如何保養？想延長手機電池壽命，怎麼辦？香港專業教育學院李惠利院校資訊科技系系主任黃伯光博士及講師曹重廉接受明報網站訪問，說明保養手機電池的注意事項。
保養手機電池7注意
‧電量維持40%至80%——將手機電量盡量維持40%至80%，每一至兩個月用手機至電量10%以下，此「放電」行為有助維持電池健康。
‧使用原裝充電器——理論上，原裝充電器及USB線已為手機調較至最好的配置，使用原裝充電器為手機充電，有機會較用其他充電器快充滿電及安全，而且對手機電池較好。
‧外置充電器留意輸出量——不少人會使用外置充電器，黃伯光提醒，使用外置充電器宜留意輸出量，部分手機未必能承受過高輸出量。
‧勿邊充電邊用手機——邊充電邊用手機或會令電池發熱，對電池造成損傷，嚴重更會導致意外。如果感覺手機電池太熱，可以先關掉手機使用中的應用程式（app），甚至關手機，待涼再用。如果充電途中手機電池過熱，宜先拔除裝置，待涼再充。
‧勿一時充電一時拔除——手機不宜一時充電一時拔除，最好充滿電才拔除，減低對電池造成的損耗。
‧太熱太凍環境不宜用手機——手機電池有機會受環境影響，在非常炎熱和非常寒冷的環境不宜用手機，以減低對電池造成的損耗。
‧關掉不用功能助慳電——手機功能（如定位、藍芽）如不使用可關掉；開啟自動鎖定、自動調節屏幕亮度、iPhone「提起以喚醒」等功能有助手機慳電。曹重廉表示，iPhone用家可盡量使用內置瀏覽器Safari上網，比較慳電。
文：何芍盈
手機相關資訊：
外置充電器篇1：尿袋充電7須知！視線範圍內充電‧勿邊叉電邊用手機