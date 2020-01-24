【武漢肺炎】港府向意大利三個地區發紅色外遊警示　當地來港者須強制檢疫 (21:46)

衛生署亦宣布，由3月1日零時零分起，衛生署港口衛生科人員會向所有於抵港前14日內曾到意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第或威尼托地區、或早前已發出紅色外遊警示的伊朗的人（不論是否香港居民）發出檢疫令，安排他們入住檢疫中心進行檢疫。

政府發言人表示，若市民必須前往該地區，應密切留意疫情最新情況及衛生署發出的旅遊健康建議。回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天。

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