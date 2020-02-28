【武漢肺炎】入境處等各部門3月2日起陸續恢復服務 (18:05)

選舉事務處

以下辦事處3月2日起恢復正常運作：

．選舉事務處查詢櫃位（位於灣仔港灣道25號海港中心10樓）

．選舉資訊中心、選舉事務處查詢櫃位（位於九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心13樓）

．選舉事務處辦事處（位於觀塘觀塘道392號創紀之城六期2301至2303室）

水務署

3月2日起，除以下服務外，其餘公共服務恢復正常：

．「水知園」（水資源教育中心）繼續暫停開放

．「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動繼續取消

社會福利署

3月2日起，所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均停止提供服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者，其他服務安排可參考公布。

入境事務處

．除旅客出入境檢查服務外，其餘公共服務3月2日起恢復正常

．較早前已預約辦理所需申請的市民，可直接前往相關辦事處/登記處/智能身分證換領中心辦理申請，毋須重新預約

法律援助署

．法援署轄下辦事處3月2日起恢復正常辦公時間，詳情可瀏覽法援署網頁

政府物流服務署

．3月2日起，位於北角政府合署10樓政府物流服務署的收款處將恢復正常運作

申訴專員公署

3月2日起，公署特別工作安排如下：

．接待處於周一至周五上午10時至下午4時運作

．公署建議市民透過電郵、傳真、電話、留言及網上表格作出查詢及投訴，所有與當值或個案主任的面見會議，須先行預約

．所有經預約到訪的人進入辦事處時，須佩戴口罩及量度體溫

公司註冊處

．3月2日起，櫃台服務恢復正常辦公時間（金鐘道政府合署13及14樓、九龍灣「一號九龍」12樓）

．公司註冊處建議客戶以電子方式或郵遞交付文件，客戶如非需要緊急服務，應避免前往該處的辦公地點。「註冊易」網站、網上查冊中心，以及信託及公司服務提供者註冊辦事處的網站會繼續提供電子文件登記及查冊服務。

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