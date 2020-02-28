【武漢肺炎】斥網上歌曲內容歧視確診警　梁美芬：將協助提民事訴訟 (15:10)

社交網絡平台湧現以新型冠狀病毒為題材的歌曲作品，部分針對染病的警員。經民聯立法會議員梁美芬今（28日）稱，有網上歌曲的內容或違反《殘疾歧視條例》，將協助相關警員向網民提出民事訴訟。
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平等機會委員會前總主任束健銘指出，網上流傳兩首改編歌曲，其中一首YouTube歌曲提及「全家生肺炎、全家生肺病」，另一首則是「載歌載舞，慶祝警員患病」的facebook片段。梁美芬說，早前聯絡到一名確診新冠肺炎及一名正接受隔離的警員，兩人考慮入稟區域法院，向發布片段的網民追討賠償。
梁美芬表示，相關歌曲涉對警員惡意中傷，很有可能違反《殘疾歧視條例》，如果不採取法律行動，網民只會變本加厲。對於平機會早前就網民發表的相關言論稱，那並不符合《殘疾歧視條例》所界定的殘疾中傷和嚴重中傷，梁美芬表示震驚，認為平機會應在收到投訴後才評論個案。
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