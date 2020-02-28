【武漢肺炎】確診者曾到跑馬地獸醫診所取藥　診所加強消毒 (14:38)

漁護署今日（28日）表示，一隻居於新型冠狀病毒肺炎大坑確診者家中的狗，在病毒檢測中呈弱陽性反應。據了解，該名狗主曾到過「跑馬地獸醫診所及醫院」，診所方面稱患者當時僅在診所逗留約3分鐘為愛犬取藥，其愛犬對上一次到診所求診已是去年的事。職員稱已做好消毒及清潔工作，着記者若有其他查詢可致電診所。
診所今早11時有數人帶同寵物求診。診所外張貼告示稱，上述確診患者在2月22日下午約3時55分到過診所接待處逗留3分鐘。診所已加強清潔及消毒，接觸過患者的職員亦即時自我隔離至另行通知。
養狗的蕭先生今早因寵物狗有中風問題，帶牠到診所，他稱事前不知診所曾有確診者到訪，他覺得診所內整潔，職員勤於消毒，故未特別擔心。他又稱，自疫情開始後已減少了外出，惟小狗每天要落街如廁，所以會加強為小狗腳掌消毒，個人亦會勤洗手。
養貓的羅小姐亦不知確診者到過該診所，她說看過新聞，有報道稱貓狗缺少一種蛋白質，不會感染新型冠狀病毒肺炎，猜測該隻呈弱陽性反應的小狗是因到處磨蹭，才令病毒留在身上。
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