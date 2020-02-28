黎智英楊森李卓人控去年8．31非法集結　5月5日提堂【短片】 (12:35)

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現場消息指出，黎智英當時正於寓所內做運動，探員於門外等候他梳洗，他之後跟隨探員登上警方私家車到九龍城警署。

港島總區刑事總部署理高級警司黃東光中午12時半交代詳情，稱警方已落案起訴3人涉及去年8月31日一宗非法集結案，其中黎智英另涉2017年6月4日於東區發生的刑事恐嚇案，案件將於5月5日東區法院提堂。黃東光未有講解任何案情，僅稱有人違法參與未經准許集會，警方完成調查後提告。

去年8月31日，有網民及基督徒於港島區發起「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該遊行未經警方批准，本身為天主教徒的黎智英與李卓人、楊森、何俊仁及林卓廷一同出席。其間黎智英曾於灣仔修頓球場唱聖詩及叫口號，又曾跟隨隊伍步行至中環聖約翰座堂，沿途高唱聖詩和祈禱。林卓廷今早稱，自己與何俊仁並未被捕。

翻查資料，黎智英曾多次因參與遊行集會被捕，但無被起訴。2014年雨傘運動期間，警方於12月11日清理金鐘佔領區時，當場拘捕黎智英、時任立法會議員劉慧卿、何俊仁等人，及後再被警方以「組織及召集他人參與未經批准集結」及「參與未經批准集結」預約拘捕，黎智英應約後「踢保」，至今未被起訴。

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