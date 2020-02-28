黎智英楊森李卓人控去年8．31非法集結　5月5日提堂 (12:51)

【12:35】港島總區刑事總部署理高級警司黃東光稱，警方已落案起訴3人涉及去年8月31日一宗非法集結案，其中黎智英另涉2017年6月4日於東區發生的刑事恐嚇案，案件將於5月5日東區法院提堂。黃東光未有講解任何案情，僅稱有人違法參與未經准許集會，警方完成調查後提告。

李卓人被帶往長沙灣警署，楊森被帶往西區警署。

【08:44】早上約7時半，警方大批重案組探員到何文田嘉道理道壹傳媒集團創辦人黎智英寓所，帶走黎智英到九龍城警署調查。另外，民主黨前主席楊森及支聯會主席李卓人同樣涉參與8．31非法集會分別被帶走。

現場消息指出，黎智英當時正於寓所內做運動，探員於門外等候他梳洗，他之後跟隨探員登上警方私家車到九龍城警署。消息稱，警方以涉嫌恐嚇及參與8．31非法集會將他帶走。

去年8月31日，有網民及基督徒於港島區發起「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該遊行未經警方批准，本身為天主教徒的黎智英與李卓人、楊森、何俊仁及林卓廷一同出席。其間黎智英曾於灣仔修頓球場唱聖詩及叫口號，又曾跟隨隊伍步行至中環聖約翰座堂，沿途高唱聖詩和祈禱。林卓廷今早稱，自己與何俊仁並未被捕。

翻查資料，黎智英曾多次因參與遊行集會被捕，但無被起訴。2014年雨傘運動期間，警方於12月11日清理金鐘佔領區時，當場拘捕黎智英、時任立法會議員劉慧卿、何俊仁等人，及後再被警方以「組織及召集他人參與未經批准集結」及「參與未經批准集結」預約拘捕，黎智英應約後「踢保」，至今未被起訴。

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