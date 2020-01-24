【武漢肺炎】鑽石公主號港人在日確診增至72宗　8人康復出院4人已回港 (23:21)

另外，一名屬密切接觸者的香港居民在日本完成檢疫後獲准離開，由於他檢疫未滿14日，回港後已入住駿洋邨繼續接受檢疫。港府早前安排的3班包機，合共接載193名鑽石公主號港人回港，另有25人自行回港。截至昨日（26日），共有218名鑽石公主號港人入住駿洋邨檢疫中心，其中7人確診感染新型冠狀病毒入院。

政府發言人表示，近百名仍在日本留醫或接受檢疫的香港居民，現時分佈在11個縣市，在日本的23名入境處人員已分成小隊前往協助。

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