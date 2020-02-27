【武漢肺炎】寶盈花園七旬住戶確診　同座居民即日起探熱才可返家 (22:40)

西貢區議員謝正楓傍晚在場呼籲居民注意衛生，透露有第4座居民今午通知他，大廈內有人被衛生署職員帶走，及後確認被帶走的人是確診者。謝正楓表示，消息傳出後有數十住戶致電他求助，他正向衛生署了解進一步詳情。

寶盈花園第4座管理處貼出的通告稱，知悉事件後已隨即消毒清潔升降機及大堂等公眾範圍，大廈居民由今日起須接受探熱才可內進。該座居民蔡先生表示，知悉大廈有人確診後「即刻嚇一嚇」，現在出入都會戴手套防疫，害怕徒手碰到門柄或𨋢掣後染病。

住在屋苑另一座的退休消防員劉先生稱，不太害怕疫症，滿意屋苑衛生清潔，但出外仍會戴口罩防疫。

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